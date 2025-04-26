من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت، في عُمان في جولة ثالثة من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، بعد إعلان الجانبين إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة في روما.

وتأتي هذه الاجتماعات، بوساطة عُمانية، عقب جولتين سابقتين من المفاوضات غير المباشرة، عُقدت أولاهما في 12 أبريل في مسقط، ثم الثانية في 19 أبريل في روما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تتصور أن تخصب إيران موادها النووية بنفسها، بل استيراد الوقود النووي (اليورانيوم) اللازم لبرنامج طاقة مدني، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت إيران مراراً وتكراراً أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

ووصفت كل من الولايات المتحدة وإيران المحادثات السابقة بأنها "إيجابية"، رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في حال عدم قبول طهران بالاتفاق.

لكن محادثات، اليوم السبت، قد تكون أكثر تعقيداً، إذ من المقرر أن تشمل مفاوضات حول تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، وهو مجال لا يزال الخلاف فيه حاداً بين طهران وواشنطن.