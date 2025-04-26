وزير العمل: صندوق الطوارئ يتكفل بأجور العمال حال إغلاق المنشآت

قال محمد جبران وزير العمل، إن صندوق الطوارئ يتكفل بصرف أجور العمال في حالات إغلاق المنشآت، سواء نتيجة أسباب إدارية أو بغرض التصفية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة»، أن الوزارة صرفت أكثر من 59 مليون جنيه من الصندوق لدعم بعض المنشآت المتعثرة، مؤكدا أن الوزارة لا تتوانى عن أي منشأة تواجه أي تعثرات، بحيث تصح أجور العمال محفوظة.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قبل أيام قليلة، حيث تساهم في تحقيق قفزة كبيرة لمصر في التصنيف الدولي المتعلق بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأفاد بأن مصر ستنتقل من المرتبة 160 إلى المرتبة 33 عالميا، واصفا ذلك بأنه نقلة في الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وكشف عن عمل الوزارة على إطلاق منصة رقمية للسلامة والصحة المهنية؛ تهدف المنصة إلى تحقيق الرقمنة الكاملة، بحيث ستلزم جميع المنشآت برفع تقاريرها الدورية عليها، بما في ذلك الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عمل.

وأوضح أن ذلك سيمكن الوزارة من الحصول على رسم بياني للحوادث على مستوى الجمهورية للعامل في ذات الوقت، وتحليل أسبابها، سواء كانت حرائق أو حوادث طرق أو غيرها؛ بهدف معالجتها.

وأكد أن الشركات وجميع المؤسسات ستصبح ملزمة بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية طبقا للمعايير الدولية، تحت رقابة مباشرة من الوزارة.