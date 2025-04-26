حماس: جولة مباحثات مرتقبة مع الوسطاء لتوصل لصفقة شاملة

كشف طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تطورات ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر»، أنه ستكون هناك جولة ربما من المباحثات مع الوسطاء وتحديدا في مصر لبحث كيفية المضي قدما مجددًا في مسار التفاوض على قاعدة ما أعلنته المقاومة من إيمانها بضرورة الرزمة الشاملة، والذهاب مباشرة إلى الإفراج عن جميع الأسرى.

وأوضح أن حماس تطالب بصفقة الرزمة الشاملة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مرة واحدة، وذلك في مقابل وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وتابع: «هذا هو موقف الحركة، ونحن ذاهبون إلى التباحث حوله مع الأشقاء الوسطاء»، مشيرا إلى أن حماس لم تتلق عروضا جديدة إلى اللحظة.

وأكد أن النقاط الرئيسة التي تعتبرها الحركة أساسا لأي اتفاق، تتمثل في الوقف التام لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان الإغاثة وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار.

وأضاف أن المطالب السابقة يجب أن تترافق مع «صفقة تبادل مشرفة وجادة» تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأعرب عن أمله أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا جادة على رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف جرائمه وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، منتقدا استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل وتوفير الغطاء السياسي والقانوني والسلاح لها.

وأوضح أن الاحتلال يحاول استخدام التجويع والضغوط العسكرية لتحقيق مكاسب تفاوضية، مردفا: «رغم ألم شعبنا ومعاناته، لكننا لن نبيع حقوق شعبنا، ولن نتنازل عن أي من حقوق شعبنا، ولن نسلمه للاحتلال».