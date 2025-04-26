ارتفاع حصيلة انفجار ميناء جنوبي في إيران إلى 5 قتلى وأكثر من 700 مصاب

أعلنت إيران عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد الموانئ جنوبي البلاد إلى خمسة قتلى وأكثر من 700 مصاب.

وأدلى مهرداد حسن زاده، مدير إدارة الكوارث الإقليمي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ، بهذا التحديث لعدد الضحايا .

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي بينما تجري إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما متسارعا اليوم السبت في سلطنة عمان.

ورغم أنه لم يشر أي أحد في إيران إلى أن الانفجار جاء نتيجة لهجوم، إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قاد المحادثات، أقر يوم الأربعاء الماضي بأن "أمننا في حالة تأهب قصوى نظرا لمحاولات التخريب السابقة وعمليات الاغتيال المدبرة لاستثارة رد فعل شرعي".