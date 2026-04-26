واشنطن تعلن اعتراض سفينة في بحر العرب بدعوى نقلها منتجات إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فجر الأحد، اعتراض سفينة تجارية في بحر العرب، بدعوى نقلها منتجات طاقة إيرانية.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "أمس (السبت)، كانت السفينة التجارية سيفان من بين 19 سفينة تابعة لأسطول الظل خضعت لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك لقيامها بأنشطة تتعلق بنقل منتجات طاقة ونفط وغاز إيرانية، حيث تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات".

وأضافت أن "مروحية تابعة للبحرية الأمريكية، اعترضت السفينة سيفان في بحر العرب، وتعمل السفينة التجارية حاليا على الامتثال للتوجيهات العسكرية الأمريكية بالعودة أدراجها إلى إيران تحت المرافقة".

وشددت على أن "القوات الأمريكية تواصل إنفاذ العقوبات وتطبيق الحصار بشكل كامل على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، حيث تم تغيير مسار 37 سفينة منذ بدء سريان هذا الحصار".

وحتى الساعة 8:00 (ت.ج) لم يصدر تعقيب رسمي من إيران بشأن بيان "سنتكوم".

وفي 13 أبريل الجاري، بدأ الحصار البحري الأمريكي على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وأكدت "سنتكوم" في بيان حينها، أن الحصار سيُطبق "بشكل محايد" على جميع السفن التابعة لمختلف الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والسواحل الإيرانية.

وفي 8 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة زمنية لذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.