أمير قطر يتلقي دعوة من العاهل السعودي لحضور قمة طارئة لمجلس التعاون الخليجي

تلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة من خادم الحرمين الشريفين تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج في مكة المكرمة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد تسلم الرسالة خلال استقباله عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة.

كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد دعا في التاسع عشر من الشهر الجاري دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أن الدعوة إلى القمتين جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المصدر أن الدعوة تأتي "في ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة.