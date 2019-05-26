رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه إلى الإمارات

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وتأتي زيارة البرهان للآمارات بعد يوم واحد من زيارته لمصر حيث عقد مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم خلالها التوافق علي أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته، حسبما أفاد موقع أخبار مصر "الهيئة الوطنية للإعلام".

وكانت زيارة البرهان لمصر هى اول زيارة خارجية له بعد توليه رئاسة المجلس العسكري خلفا للفريق اول عوض بن عوف في الشهر الماضي.

كما زار نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) السعودية أيضا، والتقى ولى العهد السعودي محمد بن سلمان قبل يومين.

يشار إلى أن المجلس العسكري يجرى محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، ولكن المحادثات تواجه عقبات.