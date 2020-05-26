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سوريا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:42 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بين السوريين القادمين إلى البلاد؛ ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 121 إصابة في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الثلاثاء، أوضحت «الصحة السورية» أن الإصابات الجديدة منها تسع إصابات قادمة من دولة الكويت، وخمسة من السودان، وواحدة من الإمارات العربية المتحدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 347 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.

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