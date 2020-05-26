 الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية - بوابة الشروق
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الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:32 ص

أكدت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء التزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " الحكومة العراقية اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق المعنون، "حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث"، الذي يغطي الفترة الممتدة من أول تشرين أول/اكتوبر الماضي وحتى 21 مارس الماضي".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص".

وأضاف أنه "وفي هذا الإطار فإن الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير على وفق المنهاج الوزاري".

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