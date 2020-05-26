قال الإعلامي أحمد موسى إنه لا توجد مشاكل خاصة بعدد الأسرّة في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن «مصر استخدمت نحو 20% فقط من جملة المستشفيات المتواجدة بها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه لو تم ملء جميع مستشفيات مصر بحالات مصابة بكورونا فهناك بدائل أخرى.

وأوضح أنه لم يتم الاستعانة حتى الآن بمنشآت صحية أو منشآت تصلح لاستقبال مصابي كورونا إلا التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و14 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 18 ألفًا و756 في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 5606 حالة، من ضمنهم 5027 متعافيًا.

إنه لا توجد مشاكل خاصة بعدد الأسرّة في المستشفيات المصرية، أن مصر استخدمت نحو 20% من جملة المستشفيات المتواجدة بها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه لو تم ملء جميع مستشفيات مصر بحالات كورونا فهناك أيضًا بدائل، ماقربناش لما هو خارج وزارة الصحة والتعليم العالي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و14 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 18 ألفًا و756 في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 5606 حالة، من ضمنهم 5027 متعافيًا.