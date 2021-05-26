أستاذ جيولوجيا: صور الأقمار الصناعية تنفي شروع إثيوبيا في الملء الثاني

نفى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، ما تردد عن بدء إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية.

وقال شراقي إن صور الأقمار الصناعية ترصد مدى تطور سد النهضة أولًا بأول، وأن أحدث صورة بتاريخ 24 مايو الجاري تظهر حجم بحيرة التخزين مماثل تمامًا حجمها في 14 أبريل الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب.

وأضاف: "وما حدث خلال تلك المدة أن انخفضت البحيرة قليلا ثم استعادتها مرة أخرى مع زيادة الأمطار بمنتصف مايو تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها فى أغسطس".

ويؤكد شراقي، أن حجم الإنجاز في الجزء الأوسط من السد، اللازم تعليته لبدء التخزين، ما زال ضعيفًا رغم فتح البوابتين منذ حوالي أكثر من 40 يوما، لكنه يتوقع زيادة حجم المياه المخزنة أمام السد قبل شهر يوليو المقبل، مضيفًا: "وقد تخزن إثيوبيا هذا العام كمية أقل من 5 مليارات متر مكعب".

وكان رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير، قد صرح يوم الثلاثاء، بأن "إثيوبيا بدأت في الملء الثاني"، متوقعا أن يكتمل الملء الثاني نهائيا في يوليو وأغسطس المقبلين.

وكشف حسين عن "تحركات إفريقية وعربية ودولية لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق".

وتوقع أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيجراي، متابعا: "لابد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي".

يأتي ذلك، فيما أكدت الخارجية الإثيوبية مجددا أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر (بحلول شهر يوليو)، متوقعةً استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا.