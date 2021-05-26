ما حقيقة اختراق هاكر فلسطيني للتليفزيون الإسرائيلي؟

تداول عدد كبير من النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، فيديو يوضح اختراق إلكتروني للقناة الثانية عشر في التليفزيون الإسرائيلي، على يد هاكر فلسطيني.

يظهر في الفيديو، القناة وهي تبث مناقشة مع أحد الضيوف، وبينما كان يتحدث الضيف على يمين الشاشة ظهرت كلمات عربية في شريط العنوان المتحرك، هي "فلسطين، القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تم الدعس من قبل أنس"، فيما ظهر على نصف الشاشة الآخر ناحية اليسار جملة "تسجيل دخول الهاكر أنس"، وظهور صورة شاب يرتدي قناع "فانديتا".

بحثت "الشروق" عن الخبر في الصحافة الإسرائيلية باللغة العبرية فلم تجد أي نتيجة، فيما لم يظهر الخبر أيضا في الصحف الإنجليزية أو الأمريكية بالبحث بالإنجليزية، وهو ما فتح باب الشك في احتمالية حقيقة الاختراق.

• الواقعة غير معتمدة خبريا

يدعم تعدد النشر الصحفي واقعية الأحداث ويعترف بها، أما واقعة اختراق التليفزيون الإسرائيلي لم تنقلها الصحف المحلية المصرية، سوى واحدة حكومية، نقلا عن رواد موقع فيسبوك، كما لم تنقلها الصحف العربية أو الدولية، كما أن الفيديو منتشر على قنوات موقع يوتيوب غير الموثوقة، ما يفتح مجال الشك حول حقيقة الخبر.

• فيديو مفبرك؟

شكك بعض النشطاء العرب في صحة الفيديو، مفسرين أنه يمكن لأي شخص تسجيل لقاء تليفزيوني ثم إدخال تعديلات عليه بطريقة سهلة، وتحميله على فلاشة ثم تشغيله على شاشة التلفاز، ومن ثم تصويره بالهاتف كما حدث.

إضافة لذلك، لم تعثر "الشروق" على نتيجة واحدة للفيديو باللغة العبرية على موقعي تويتر أو فيسبوك، ما يعني أنه لم يتم تداول خبر الاختراق من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مثلا إذا كان أحد الإسرائيليين يشاهد القناة، وفوجيء بالاختراق فهناك احتمال مشاركته ما حدث على فيسبوك أو تويتر.

• مصدر الفيديو تطبيق "تيك توك"

ظهر خلال الفيديو شعار تطبيق "تيك توك"، في أعلى اليسار وأسفل اليمين، كما كتب على الفيديو اسم صاحبه الذي نشره على التطبيق، "أنس"، هو نفس الاسم الذي ظهر على تتر القناة الإسرائيلية.

توصلت "الشروق" إلى حساب الهاكر صاحب الفيديو على تطبيق "تيك توك"، ووجدت أن الفيديو ليس وليد الأمس كما تداوله النشطاء، بل نشر منذ 4 أيام على حسابه الشخصي، ويعرف "أنس" نفسه بأنه هاكر متخصص في اختراق المواقع الإسرائيلية لنصرة قضية وطنه فلسطين، بحسب تعبيره.

ويظهر على الحساب الشخصي لأنس على تيك توك، فيديو آخر هو الأحدث لاختراقه قناة إسرائيلية، نشره الإثنين الماضي، على المنصة، لكن لم يستدل عليه في الأخبار أيضا.

وفي وقت سابق، نشر أنس ردودا في فيديوهات منفردة، ردا على المشككين في وقائع اختراقه للمواقع الإسرائيلية، مبررا ذلك بأن الإعلام الإسرائيلي يمنع نشر تلك الأخبار التي تنال من قدرته، مثلما لم ينشروا الحصيلة الحقيقية للقتلى الإسرائيليين جراء وقوع صواريخ المقاومة الفلسطينية الأسبوع الماضي على المستوطنات الإسرائيلية، بحسب تعبيره، لافتا إلى أنه لا يهمه عدم وجود أشخاص يصدقون ما يفعله، لأنه فقط يقدم رسالته ضد الاحتلال.

ويعتبر تطبيق "تيك توك" منصة اجتماعية لإنشاء مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو القصيرة، مثل الرقص والكوميديا والتعليم، في وقت قصير.