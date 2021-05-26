سياسي ألماني يعارض تصدير أسلحة إلى أوكرانيا

رفض الزعيم السابق لحزب الخضر الألماني، يورجن تريتين، اقتراح زعيم الحزب الحالي، روبرت هابيك، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة بسبب الصراع المستمر مع روسيا.

وقال تريتين في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا سوف تتعارض مع مبدأنا الذي يقضي بعدم تصدير أسلحة إلى مناطق الحرب".

وكان هابيك قد دعا إلى توريد أسلحة إلى أوكرانيا، وقال في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية خلال زيارة لأوكرانيا: "في رأيي من الصعب حرمان أوكرانيا من الحصول على أسلحة دفاعية تستخدمها الدفاع عن النفس"، مضيفا أن مطالب أوكرانيا بالحصول على أسلحة لها ما يبررها.

وفي المقابل عارض الخبير في شؤون السياسة الخارجية، تريتين، هذا الرأي، وقال: "الموقف الأوروبي المشترك حتى الآن هو أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا سياسيا وليس عسكريا. توريد أسلحة سيقوض بشكل كبير تنفيذ اتفاقية مينسك ".

وفي المقابل، أعرب تريتين عن تأييده لتعزيز الدور الاستطلاعي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفا أنه لا يمكن تعريف الأسلحة بوضوح على أنها دفاعية، وقال: "يمكن أيضا استخدام أي سلاح دفاعي على نحو هجومي".

ويدور في شرق أوكرانيا صراع بين انفصاليين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية منذ سبع سنوات. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، أودى النزاع بحياة أكثر من 13 ألف شخص حتى الآن.

وعقب تصاعد النزاع الربيع الماضي، طالبت الحكومة الأوكرانية الغرب بتزويدها بأسلحة.