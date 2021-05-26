مصرع 4 أشخاص في الهند جراء إعصار «ياس»

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم جراء اجتياح إعصار (ياس) العديد من البلدات الساحلية في ولايتي أوديشا الشمالية والبنغال الغربية الهنديتين.

وذكرت صحيفة (إنديان إكسبرس) الهندية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في أوديشا، ولقي آخر مصرعه في البنغال الغربية.

واجتاحت أمطار غزيرة وموجات مد عاتية أجزاء من شرق الهند وبنجلاديش اليوم الأربعاء ما أجبر السلطات على إجلاء أكثر من 1.1 مليون شخص.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن الاعصار ياس يصاحبه رياح بلغت سرعتها 130-140 كيلومترًا (ما يصل إلى 87 ميلاً) في الساعة وارتفعت سرعتها إلى 155 كيلومترًا في الساعة (97 ميلاً في الساعة) عندما وصلت إلى اليابسة، على الرغم أنه كان من المتوقع أن تقل سرعتها مع وصول العاصفة إلى اليابسة.

وفي بنجلاديش، تقطعت السبل بآلاف الأشخاص في 200 قرية، حيث غمرت المياه منازلهم ومتاجرهم ومزارعهم بسبب موجات المد.

وقال مشفق رحمن، المسؤول الأعلى في منطقة باتوخالي الجنوبية، إن المياه غمرت أكثر من 20 قرية في رانجابالي بعد انهيار اثنين من السدود النهرية، مضيفا أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص لجأوا إلى ملاجئ الإعصار.