 القبض على عامل متهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية - بوابة الشروق
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القبض على عامل متهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 1:31 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل؛ لاتهامه بقتل زوجة شقيقه بطلق خرطوش، إثر نشوب عائلية بينه وبين شقيقه بقرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح.

 

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مديري أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول نسرين.ي.ع، 30 سنة، ربة منزل، مُقيمة بقرية تلبانة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة؛ إثر إصابتها بطلق خرطوش.

 

وتبين وجود مشادة تطورت إلى مشاجرة بين زوج المجني عليها وشقيقه، وأن الأخير كان بحوزته فرد خرطوش، وأطلق أعيرة نارية تجاه شقيقه أصابت إحداها الزوجة وأودت بحياتها في الحال.

 

وتم ضبط المتهم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

 


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