عباس يدعو إلى تثبيت اتفاق التهدئة مع إسرائيل في كامل الأراضي الفلسطينية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى العمل على تثبيت اتفاق التهدئة مع إسرائيل في كامل الأراضي الفلسطينية ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد عباس ، في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، على أهمية العمل على وقف "اعتداءات" المستوطنين المدعومين من القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد على أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وثمن عباس الدعم البريطاني في مجال بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تلعب بريطانيا دورا في دفع جهود السلام وفق الشرعية الدولية.

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني تأكيده على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين واستعداد بريطانيا لدعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومواصلة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده.