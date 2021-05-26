حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مدين إبراهيم محمد حسنين القيادي بتنظيم جبهة النصرة الإرهابية، لاتهامه بالترويج للعنف والقوة ضد الدولة.

وتنظر القضية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ (الدائرة الثالثة إرهاب) بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهم مدين إبراهيم محمد، 59 عاما، إمام وخطيب وداعي شرعي، في القضية رقم 1355 حصر أمن الدولة العليا، أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم روج لارتكاب جرائم إرهابية بطريق غير مباشر، بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق "واتس آب" تحت مسمي "إفتاء ـ أسئلة وفتاوي" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة.