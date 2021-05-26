تنشر "الشروق" خريطة توضيحية لموقع سد النهضة الإثيوبي من المناوشات الحدودية الدائرة حاليا بين السودان وإثيوبيا في المناطق الحدودية بولاية القضارف، وتحديدا في منطقتي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى ومحليتي القلابات وباسندة.
يقع سد النهضة الإثيوبي بالقرب أقصى غرب الحدود الإثيوبية مع السودان، بإقليم بني شنقول-قمز المواجه لولاية النيل الأزرق السودانية وعاصمتها الدمازين والتي يقع بها سد الروصيرص، أول خزان مائي بعد السد.
بينما تندلع المناوشات الحدودية في المنطقة الواقعة بين إقليم أمهرة الإثيوبي وولاية القضارف السودانية، شمال شرق سد النهضة.
وتتواصل التوترات الحدودية بسبب توغل الميليشيات والجيش الإثيوبي، والتي واجهها الجيش السوداني مؤخرا لاستعادة سيطرته على كامل التراب الوطني بولاية القضارف.
ووفقا لاتفاقية عام 1902 فإن الأراضي السودانية التي كانت تحت الحكم الإنجليزي-المصري تشمل ولاية القضارف بالكامل حتى منطقتي الفشقة والقلابات، بينما دخلت أراضي إقليم بني شنقول-قمز تحت الحكم الإثيوبي.