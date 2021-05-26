تنشر "الشروق" خريطة توضيحية لموقع سد النهضة الإثيوبي من المناوشات الحدودية الدائرة حاليا بين السودان وإثيوبيا في المناطق الحدودية بولاية القضارف، وتحديدا في منطقتي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى ومحليتي القلابات وباسندة.

يقع سد النهضة الإثيوبي بالقرب أقصى غرب الحدود الإثيوبية مع السودان، بإقليم بني شنقول-قمز المواجه لولاية النيل الأزرق السودانية وعاصمتها الدمازين والتي يقع بها سد الروصيرص، أول خزان مائي بعد السد.



بينما تندلع المناوشات الحدودية في المنطقة الواقعة بين إقليم أمهرة الإثيوبي وولاية القضارف السودانية، شمال شرق سد النهضة.

وتتواصل التوترات الحدودية بسبب توغل الميليشيات والجيش الإثيوبي، والتي واجهها الجيش السوداني مؤخرا لاستعادة سيطرته على كامل التراب الوطني بولاية القضارف.



ووفقا لاتفاقية عام 1902 فإن الأراضي السودانية التي كانت تحت الحكم الإنجليزي-المصري تشمل ولاية القضارف بالكامل حتى منطقتي الفشقة والقلابات، بينما دخلت أراضي إقليم بني شنقول-قمز تحت الحكم الإثيوبي.