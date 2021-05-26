إعصار «ياس» القوي يضرب الساحل الشرقي للهند

ضربت عاصفة قوية الساحل الشرقي للهند اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تسوية منازل بالأرض، واقتلاع أشجار وأعمدة كهرباء، وتحطيم حواجز وغرق مساحات شاسعة من الأراضي.

وبدأ إعصار "ياس"، الذي صنفته هيئة الأرصاد الجوية الهندية "عاصفة إعصارية شديدة للغاية"، في الوصول إلى اليابسة على ساحل "ولاية أوديشا" شرقي البلاد، مصحوبا برياح سرعتها ما بين 130 و140 كيلومترا في الساعة، وزوابع تبلغ سرعتها 155 كيلومترا في الساعة.

وتم إجلاء نحو مليوني شخص من مساكنهم في أماكن منخفضة بطول ساحل ولاية أوديشا والبنغال الغربية المجاورة قبل وصول الإعصار.

وقال مسؤولون من الولايتين إن ارتفاع مستوى مياه البحر والفيضان بسبب الأمطار الغزيرة تسبب في غرق آلاف القرى. ومع ارتفاع المد، أدى هذا إلى ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

وفي البنغال الغربية، تضرر ما لا يقل عن 300 ألف منزل، معظمها من الطين والقش، كما غرقت مئات القرى، حسبما قالت ماماتا بانيجيري، رئيسة وزراء الولاية في مؤتمر صحفي.

وأضافت أن ما لا يقل عن 10 ملايين شخص تضرروا جراء العاصفة.

وتابعت بانيجيري أن الأمر سيستغرق ثلاثة أيام، على الأقل، لتقييم حجم الأضرار نظرا لأنه تم إغلاق الطرق، كما غمرت المياه مناطق شاسعة. وأشارت إلى أن شخصين لقيا حتفهما عندما ضرب الإعصار خطوط الكهرباء. ولقي شخص ثالث حتفه عندما خرج للصيد.

وعرقلت العاصفة جهود مكافحة جائحة كورونا في الهند، ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس.

ويأتي إعصار ياس بعد هبوب إعصار قوي ضرب الساحل الغربي للهند في 18 مايو الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.