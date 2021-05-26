 تحرير 14 محضرا وإنذارات بالغلق في حملة على الفنادق والمحال بمطروح - بوابة الشروق
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تحرير 14 محضرا وإنذارات بالغلق في حملة على الفنادق والمحال بمطروح

محافظة مطروح
محافظة مطروح
أحمد سباق:
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 10:39 م

نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح، حملة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أسفرت عن تحرير ١٤ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتوجيه ١٠ إنذارات بالغلق متنوعة ما بين مخالفة (سلامة وصحة مهنية، حماية مدنية، عقود وتراخيص مزاولة نشاط)، بالإضافة إلى إعدام معدات طهى غير صالحة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

شارك في الحملة كل من مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين، في إطار تكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين.

ووجه محافظ مطروح بمواصلة حملات المرور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة المواطنين.


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