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وصل النجم البرازيلي رونالدينيو، لاعب برشلونة السابق، إلى مطار باريس لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع بين ليفربول وريال مدريد الإسباني.

وتواجد رونالدينيو في مصر خلال الأيام الماضية بدعوة من نادي إيسترن كومباني وخاض رحلة قصيرة في المعالم السياحية بالقاهرة والجيزة.

وسافر صباح اليوم الخميس، رونالدينيو إلى فرنسا من أجل حضور نهائي الشامبيونزليج الذي سيقام يوم السبت المقبل على ملعب فرنسا الوطني.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية فى دورى الأبطال للمرة رقم 17 فى تاريخه، كأكثر الأندية وصولا لنهائى البطولة الأعرق على مستوى الأندية فى أوروبا.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسى فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

وأسند الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، مهمة إدارة المباراة النهائية للحكم الفرنسي كليمان توربان، ويعاونه مواطنيه نيكولا دانوس وسيريل جرينجور، بينما سيكون الفرنسي بينوا باستيان حكما رابعا، وتم تكليف جيروم بريسار بدور تقنية حكم الفيديو المساعد، وسيساعده ويلي ديلاجود وإيطاليان هما ماسيميليانو إيراتي وفيليبو ميلي.