الصدر يدعو العراقيين للاحتفال بصدور قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل





دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الخميس أنصاره إلى الخروج للشوارع للاحتفال بمصادقة البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.



وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"عليكم بعد تصويت البرلمان العراقي على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي بصلاة ركعتي الشكر لله ثم الخروج إلى الشوارع احتفالا بهذا المنجز العظيم".



وكان البرلمان العراقي صوت في جلسة اعتيادية عقدها اليوم بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان عقد اليوم جلسة بحضور 275 نائبا من أصل 329 إجمالي عدد النواب وصوت بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.



وقال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي ، في تصريح صحفي عقب قرار التصويت ، إن "هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل إنعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب، وقرارًا وطنيًا شجاعًا ، وموقفاً هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني".



ودعا " البرلمانات العربية والإسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها".



وقال الزاملي إن البرلمان العراقي بدورته الحالية" ماضٍ وبقوة في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق، وتدعم مصالح الشعب، وتعزز من قوة وتطور البلاد في كافة المجالات".