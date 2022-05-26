القبض على طالب يُسرب امتحانات الإعدادية والثانوية بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب يسرب امتحانات الإعدادية والثانوية بالجيزة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب جامعي مقيم بالجيزة؛ لاضطلاعه بتسريب أسئلة امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية عبر إحدى المجموعات بتطبيق "تيليجرام".



وبمواجهة المتهم، أفاد بمتابعة العديد من الصفحات الإلكترونية للحصول على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وإعادة بثها مرة أخرى على الصفحة المشار إليها، وترويجه للصفحة المشار إليها لزيادة أعداد المتابعين؛ بقصد الحصول على مقابل مادي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.