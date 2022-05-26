ردت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على تصريحات الدكتور أحمد كريمة، والذي قال فيها إنه على الزوجة إعانة زوجها المتغرب على الزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة.

وقالت آمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحديث عن الزوجة الثانية ليس وقته الآن وكان من المفترض نقاش أمور تدخل السعادة إلى البيت.

وأضافت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الأصل في الزواج هو الزوجة الواحدة، لأنه أساس الاستقرار في البيوت، مردفة أن البيت لا يستقر إلا بالزوجة وأبنائها ولا توجد زوجة تحب أن يكون لها شريكة في زوجها، وهناك استحالة في الجمع بين زوجتين، متسائلة: من تقبل على نفسها أن تكون زوجة ثانية؟

واستنكرت آمنة نصير وجود استقرار في المنزل الذي فيه تعدد للزوجات قائلة: «أديني عنوان بيوت فيها تعدد ويكون موجد فيها مودة ورحمة؟ الذين عددوا في أزمانهم كانت لهم ظروفهم ويجب النظر إلى مستجدات الحياة».

واختتمت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر بأنه لم يحرم أحد تعدد الزوجات لكن يخلق مشكلات في البيوت ومصلحة الأسرة تقدم على كل التفسيرات الفقهية.

