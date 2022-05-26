قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الدوري المصري من أسوأ الدوريات في العالم وليس له وجود على الكوكب الرياضي، معقبًا: «الدوري المصري من أسوأ الدوريات في العالم وهو مش موجود على الكوكب أساسا، واحنا مش هنبقى زي الدوري الإنجليزي طول ما الناس اللي موجودة دي بيديروا منظومة الكرة المصرية».

وأضاف عيسى، في مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الفرق بين الدوري الإنجليزي والمصري أن «البريميرليج يتمتع بالانضباط والعدالة والإدارة وهذه كلها قيم في الدوري الإنجليزي وفي فن اسمه الإدارة، ولكن نحن نعاني من مشكلة في الإدارة».

وتابع: «كل فرق الدوري الإنجليزي عندها جمهور وشعبية وفكرة الأحادية أو القطبية دي فكرة عربية ومصرية محضة، ومصر متربية على الزعيم الأوحد والنظام الواحد والنجم الأوحد وهذه الأحادية أضعفت الدوري المصري لكرة القدم».