أعلنت محافظة البحيرة، عن ضبط 10 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص، وغلق وتشميع ٥ مراكز طبية وعيادات ومعامل تحاليل.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، قامت بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية والوحدة المحلية لمركز دمنهور، شنت حملة مكبرة أسفرت عن المرور على 30 منشأة طبية خاصة، وضبط 10 منشآت طبية تدار بدون ترخيص وغلق وتشميع مركز طبي تخصص مسالك بولية، ومركز طبي تخصص علاج طبيعي وعيادة تخصص عظام و٢ معمل للتحاليل الطبية بدون ترخيص.

كما تم المرور على 15 منشأة طبية أخرى تلاحظ بها بعض السلبيات، وتم التنبيه عليهم لتلافي الملاحظات.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم للمخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين و إستمرار تلك الحملات بمدن ومراكز المحافظة؛ لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.