مجلس الوزراء التونسي يصادق على مشروع أمر رئاسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور

صادق مجلس الوزراء التونسي برئاسة رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بدون رمضان على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 يوليو 2022.

كما صادق المجلس خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القصبة على يتعلق بمشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو 2022، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 مايو 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

كذلك صادر المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 13 أبريل الماضي بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية، ومشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة"، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل طمسميدة" وملحقاتها، ومشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل قروز" وملحقاتها.

كما صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الفئات المعنيّة وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الشمالية، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية الكرم).