شعبة الذهب: عيار 14 يتميز بسعره المنخفض لكن التخوف من عدم استيعاب الفكرة

قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن قرار طرح مشغولات ذهبية عيار 14 يخضع للدراسة واستطلاع الرأي، حتى لا يتم طرح منتجات لا تلاقي استحسان المستهلكين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن هذا الطرح يتميز بسعره المنخفض، لكن التخوف من عدم استيعاب فكرة وجود عيار أقل من المعتاد عليه.

وأكد أنه إذا تم الاتفاق على طرح هذا النوع من الذهب، فإنه سيكون بكميات محدودة للغاية حتى يتم استشعار رغبة المستهلكين في وجوده، مضيفًا أن المستهلكين هم من سيحددون مدى قبول هذا العيار من عدمه.