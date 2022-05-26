الأهلي يصل ملعب الاتحاد البيضاوي لخوض مرانه الأول بالمغرب

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي، وذلك لخوض مرانه الأول في المغرب.



وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة بعثة الأهلي في المغرب، وذلك قبل التحرك لخوض المران.

وحرص موسيماني على عرض بعض الفيديوهات لفريق الوداد المغربي، لتحديد المهام المكلف بها اللاعبون خلال التدريبات استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.