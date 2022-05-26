الطوارئ الروسية: إبطال مفعول حوالي 24 ألف لغم في أراضي دونباس

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إبطال مفعول حوالي 24 ألف وحدة من المتفجرات والألغام التي خلفها المسلحون الأوكرانيون.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - أن وحدات الطوارئ الروسية تواصل العمل على إزالة الألغام من البنية التحتية والأراضي في دونباس.. وتم مسح ما يقرب من 152 هكتارا، وتم اكتشاف حوالي 24 ألف لغم وإبطال مفعولها.

ومن جهة أخرى، كشف سفير لوجانسك لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن عدد الأسرى الأوكرانيين في دونيتسك ولوجانسك بلغ الآن ثمانية آلاف، وهو آخذ في الازدياد.

وقال السفير في تصريح له اليوم "هناك الكثير من الأسرى الأوكرانيين وأعدادهم أكبر في دونيتسك، لكن لدينا أيضا عددا كافيا، والآن يبلغ العدد الإجمالي حوالي ثمانية آلاف. وهذا عدد كبير، ويُضاف إليه في كل يوم حرفيا، المئات".