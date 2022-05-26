غرفة السياحة عن ارتفاع أسعار تذاكر الحج: شركات الطيران تعتبره موسما لتعويض الخسائر

أرجع مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار تذاكر الحج هذا العام إلى أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة لشركات الطيران باعتباره موسم.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الخميس، إن تكلفة الحج الاقتصادي تصل إلى حوالي 111 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعود إلى أن شركات الطيران تعتبر الحج موسم تستطيع خلاله تعويض بعض الخسائر.



وأضاف عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار تذاكر الحج ليس حدثًا جديدًا، وإنما معتاد عليه منذ زمن، موضحًا أن سعر تذكرة الحج لا يقاس بالمسافة والكيلومترات.