بوتين ودراجي يبحثان هاتفيا قضايا أمن الغذاء والطاقة في العالم

بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين اليوم: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، أبلغ فلاديمير بوتين، دراجي بالجهود الجارية لإقامة حياة سلمية في مدن دونباس المحررة.

وتحدث بوتين بالتفصيل عن الخطوات المتخذة لضمان سلامة الملاحة، بما في ذلك الافتتاح اليومي للممرات الإنسانية لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود، وهو ما يمنعه الجانب الأوكراني".

وأضاف البيان: "لقد قدما (بوتين ودراجي) أيضًا تقييمات أساسية لعملية المفاوضات التي جمدتها كييف".

وناقش الطرفان "الوضع في مجال الأمن الغذائي العالمي بدقة".

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في التغلب على أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، شرط رفع القيود ذات الدوافع السياسية من قبل الغرب".

وناقش بوتين ودراجي موضوع أمن الطاقة، وأكد نية روسيا ضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي بموجب العقود.

وجاء في البيان: "خلال مناقشة قضايا أمن الطاقة، أكد الجانب الروسي عزمه على الاستمرار في ضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لإيطاليا بالأسعار المحددة في العقود".