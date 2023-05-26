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تقارير.. إنييستا يقترب من الانتقال للدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 4:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 4:22 ص

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، عن وجود عرض من أحد الأندية السعودية لضم النجم أندريس إنييستا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان إنييستا - ذو الـ 39 عامًا -  قد أعلن رحيله عن ناديه الحالي فيسيل كوبي الياباني أمس الخميس، بعد مسيرة دامت لمدة 5 سنوات.

ووفقًا لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إنييستا لديه عروضًا في الوقت الحالي من 4 دوريات، وهم، الإماراتي، السعودي، القطري، والأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن الدوري السعودي قد يكون الوجهة الأقرب لـ نجم برشلونة السابق، حال انضمام الثلاثي بوسكيتس وجوردي ألبا وميسي إلى الهلال.

وفي سياق متصل، سيلعب إنييستا مع فيسيل في مباراة ودية ضد برشلونة على ملعب طوكيو الوطني في 6 يونيو، وستكون مباراته الأخيرة على ملعب فيسيل كوبي يوم الأول من يوليو القادم أمام كونسادولي سابورو.


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