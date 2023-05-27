كندا تدعم طلب أوكرانيا الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

قالت وزيرة التجارة الكندية ماري نج، اليوم الجمعة، إن كندا تدعم طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وذكرت نج، في تغريدة عبر تويتر: "بعد انضمام المملكة المتحدة، حيث أعربت المزيد من الاقتصادات عن اهتمامها بالانضمام، ترحب كندا بطلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتفاقية".

وتسعى أوكرانيا للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، التي تضم 11 دولة في محاولة لتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتقول كييف إن توسيع العلاقات التجارية مهم في مواجهة الحرب مع روسيا، وفي وقت سابق من شهر مايو، شكل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفدا برئاسة وزيرة الاقتصاد يوليا سفيرينكو؛ للمشاركة في المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

وأبرمت بريطانيا، في مارس الماضي، اتفاقا للانضمام إلى الاتفاق التجاري، الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.