رئيس المجلس العربي للتعدين: مصنع الكوارتز نقلة نوعية نحو تعظيم استغلال ثرواتنا المعدنية

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين والموارد الطبيعية، إن افتتاح الرئيس السيسي الخميس؛ مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بمدينة العين السخنة؛ يعد نقلة نوعية تسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، ولا سيما خام الكوارتز على وجه التحديد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «DMC» مساء الخميس، أن المجمع لن يقتصر عند إنتاج ألواح الكوارتز، ولكن نسعى إلى توسيع دائرة استخداماته في الأنشطة الصناعية والتعدينية المختلفة، معقبا: «طموحنا لا يتوقف عند هذا الحد، نطمح لأن يكون هناك مرحلة ثانية وثالثة ورابعة، وصولا إلى المنتج النهائي الذي يتماشى مع قيمة وجودة هذا المعدن النفيس.

وأشار إلى تنوع واختلاف شكل وحجم خام الكوارتز حيث يتخذ أشكالا متعددة منها العروق والعدسات، لافتا إلى انتشار المعدن المسمى بالذهب الأبيض الذي يتميز بدرجة نقاء عالية؛ على امتداد الصحراء الشرقية من العين السخنة إلى حلايب وشلاتين، معقبا: «كل جبال البحر الأحمر؛ غنية بالثروات وعدسات الكوارتز بأحجام وأشكال مختلفة».

وأوضح أن خام الكوارتز يستخدم في العديد من الصناعات العالمية، مثل الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية وصناعة الصلب والبترول، وقائمة كبيرة من الاستخدامات، منوها أن الهدف من المشروع؛ هو استغلال الكوارتز في خدمة الصناعة المصرية، عوضًا عن تصديره للخارج كمادة خام.

ويعد مجمع المصانع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بمدينة بالعين السخنة؛ أول مشروع صناعي متكامل لإنتاج خام الكوارتز في مصر والدول العربية والأفريقية.

ويضم المشروع خمسة مصانع، منها مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في مروة السويقات بمرسى علم على مساحة 250 ألفا م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من (3-5) سم، وأربعة مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 آلاف م2.