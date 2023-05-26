تركيا: القبض على 5 أشخاص بشبهة الانتماء لتنظيمات إرهابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة التركية، ألقت القبض، اليوم الجمعة، على 5 أشخاص يشبته في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، وذلك بولاية يالوفا شمال غربي البلاد.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة يالوفا نفذت عمليات استهدفت القبض على مشتبهين بالانتماء لتنظيمات إرهابية.

وأضافت أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على اثنين للاشتباه بإقامتهما اتصالات مع أعضاء تنظيم داعش الإرهابي خارج تركيا.

كما ألقي القبض في هذه العملية على اثنين يروجان لتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، بالإضافة إلى توقيف شخص على خلفية مكافحة تنظيم "جولن".

كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن القوات التركية تمكنت من تحييد 37 ألفًا و886 إرهابيًا منذ 24 يوليو عام2015.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى العناصر الإرهابية التي يتم قتلها أو أسرها أو إصابتها خلال اشتباك القوات التركية معها.