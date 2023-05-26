الكرملين: بوتين منفتح لأي حوار يصب في حماية مصالح روسيا

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح لأي حوار يصب في حماية مصالح البلاد.



وردا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس حول نيته الاتصال بالرئيس الروسي.. قال بيسكوف -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن الحوار ضروري والرئيس بوتين منفتح دائما على الحوار الضروري بالطبع من أجل حماية مصالح بلدنا".



كان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه يعارض تجميد النزاع الأوكراني، لذلك يجب على كييف تحديد شروط تحقيق السلام مع روسيا بشكل مستقل.