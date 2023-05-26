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محافظ الوادي الجديد: سحب الأراضي غير المنزرعة بالمشروعات الاستثمارية

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
عمرو بحر
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 1:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 1:04 ص

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على سحب الأراضي غير المنزرعة بالمشروعات الاستثمارية بعد مرور فترة السماح، مع الإبقاء على الأراضي بنطاق الآبار الزراعية التي تم حفرها بواقع 200 فدان للبئر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وقال الزملوط، إنه تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق ومراجعة موقف الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى الموافقة على إضافة أراضٍ توسعات طبقًا للشروط للمشروعات الاستثمارية الجادة، وإدراج مشروعات مبادرة الحرير بنفس شروط وضوابط مبادرة النخيل.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق وإدراجهم ضمن الموجة 21 من الإزالات، وتنفيذ إجراءات الحجز الإداري ما للمدين لدى الغير طبقًا لقانون الحجز الإداري بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، وربط منح تصاريح حفر الآبار بالتعهد بتركيب العدادات الكودية.

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