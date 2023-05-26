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تقارير.. بنزيما يزامل حجازي وطارق حامد في اتحاد جدة

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 3:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 3:55 ص

اقترب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بنزيما مع ناديه الحالي ريال مدريد في يونيو القادم، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانا.

وقال فيليكس دياز الصحفي في جريدة «ماركا» الإسبانية، في تصريحاته لـ قناة «Sbc» السعودية: «كريم بنزيما لا ينوي تجديد تعاقده مع ريال مدريد».

وأضاف: «بنزيما اقترب من الانتقال إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

وبسؤاله عن حقيقة توقيع النجم الإسباني جوردي ألبا لصفوف فريق الهلال، قال: «ألبا لم يوقع لأي نادٍ في السعودية حتى الآن».

يُذكر أن الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي لاعبا منتخب مصر، يلعبان لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي في الموسم الجاري.


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