 البعثة الأممية: أحداث الزاوية الليبية تذكير بالحاجة لتوحيد الأمن - بوابة الشروق
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البعثة الأممية: أحداث الزاوية الليبية تذكير بالحاجة لتوحيد الأمن

وكالات:
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 8:37 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 8:37 م
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، إن أحداث مدينة الزاوية تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان سلامة واستقرار الشعب في جميع أنحاء البلاد.

كانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية المنتهيه ولايتها أعلنت تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب المخدرات وتجار بشر في منطقة الساحل الغربي.

وشهدت مدينة الزاوية خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لوجود تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية، وممارسة بعضها عمليات إجرامية.

وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأنها "تتابع عن كثب" أحداث مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، مشيرة أنها "على تواصل مستمر مع السلطات المعنية".

وأوضحت أن "تلك الأحداث تشكل تذكيراً بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة، من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد".

وشددت البعثة الأممية على أن "أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة"، مضيفة أنه "يجب أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى".

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