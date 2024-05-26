قيادي في حماس: لم يصلنا شيء من الوسطاء بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن الحركة لم تتلقَ شيئًا من الوسطاء بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضاف عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن «المطلوب بشكل واضح هو: وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها».

وأضاف: «هذا ما ينتظره شعبنا، وهذا هو المرتكز ونقطة البداية.. لأي شيء، والحقيقة التي لا جدال فيها أن نتنياهو يقتل الأسرى.. وأنه لا يأبه لا للأسرى ولا لعائلاتهم».

وذكر أن «نتنياهو لا يمل عن اللف والدوران والمراوغة وإعطاء انطباعات كاذبة عن اهتمامه بهم، ويحاول كسب المزيد من الوقت لمواصلة العدوان».

وأكمل: «الوقت ينفذ والغَلَّة تزيد.. وبورك الرجال الأبطال.. من كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة».

وأعلن مسئول إسرائيلي، السبت، أن لدى الحكومة «نية» لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة.

وقال المسئول لوكالة «فرانس برس»، مشترطا عدم الكشف عن اسمه: «هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع، وهناك اتفاق»، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

بدوره، قال مسئول إسرائيلي آخر إن مجلس الحرب سيجتمع يوم الأحد، لبحث مفاوضات صفقة التبادل.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام برنز، قد التقى أمس مع مدير الموساد دايفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأتت زيارة برنز، إلى العاصمة الفرنسية بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات التي تهدف من خلالها إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار في القطاع.



