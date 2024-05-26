 مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء عواصف في ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس - بوابة الشروق
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مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء عواصف في ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 9:07 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 9:07 م

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر جراء عواصف قوية اجتاحت أجزاء من ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس، مخلفة سلسلة من المباني المدمرة والمركبات المحطمة.

ونقلت وكالة بلومبرج اليوم الأحد عن راى سابينجتون عمدة مقاطعة كوك قوله إن عمال انقاذ كانوا يزيلون الحطام الذي سببته العواصف اليوم الأحد في مجمع منازل متنقلة شمال دالاس وأكدوا مقتل خمسة أشخاص.

ولم يحدد العمدة مكان العثور على القتلى. وقال سابينجتون لقناة " ذي ويذر " أعتقد، للأسف، أن هذا العدد سيرتفع."

وقالت السلطات في أركنساس وأوكلاهوما إن خمسة أشخاص آخرين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في أنحاء الولايتين.

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