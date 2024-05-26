الإسعاف الإسرائيلي: إصابة سيدتين في الهجوم الصاروخي على تل أبيب

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مساء الأحد، بإصابة سيدتين بجروح طفيفة جراء الصواريخ التي أطلقت على تل أبيب من غزة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، في تصريحات نشرتها الإسعاف الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المسعفين نقلا السيدتين إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج.

وأوضح أن الهجوم الصاروخي أدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا، وأخرى تبلغ من العمر 30 عامًا، مؤكدًا أنهما في حالة وعي تام.

وقبل قليل، تعرضت تل أبيب الكبرى، لقصف بعشرات الصواريخ من قطاع غزة، فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسئوليتها عن الهجوم.

وقالت القسام، في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إنها قصفت «تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي 15 انفجارا في تل أبيب، عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض 10 صواريخ على الأقل، بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى.

ولفتت الإذاعة إلى إطلاق حوالي 12 صاروخًا من رفح الفلسطينية، على بعد مئات الأمتار من مناطق وجود القوات الإسرائيلية.