استقبال بيربوك بصيحات استهجان احتجاجا على طريقة تعامل برلين مع حرب غزة

قوبلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، باحتجاجات عالية الصوت خلال فعالية في برلين أقيمت اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الدستور الألماني.

جاء ذلك عندما قام عدد من الحضور بالإعراب بصوت صاخب عن احتجاجهم على طريقة تعامل الحكومة الألمانية مع حرب غزة، حيث قاطعوا نقاشا بين بيربوك وبعض المواطنين بترديد هتافات بصوت عال ورفع لافتات متهمين الحكومة بالفساد والانحياز، ووجهوا عدة مطالب لبيربوك منها وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل على الفور.

وبدورها، حاولت بيربوك الإجابة على الأسئلة بشكل هادئ، لكنها رفعت صوتها هي الأخرى بسبب الفوضى في القاعة، وقالت لأحد المشاركين: "هنا لا يتم التهديد"، مؤكدة أن ألمانيا تعمل على أن يعيش كل من إسرائيل والفلسطينيين في سلام، وطلبت من المشاركين الالتزام بالحقائق.

من جانبها، لاحظت مراسلة تابعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ثمانية أشخاص من الحضور على الأقل تم إجبارهم على مغادرة مكان الفعالية، وهو عبارة عن خيمة منصوبة بجوار ديوان المستشارية، وتخلل إخراج بعض هؤلاء مشاجرات واشتباكات مع أطقم الأمن. وبقيت امرأتان في القاعة على الرغم من قيامهما بالتشويش المتكرر على الحدث. وحاولت وزيرة الخارجية التفاعل مع المرأتين عدة مرات، وطلبت من الحراس عدم التعامل بعنف مع المحتجين. وردت أجزاء كبيرة من باقي الحضور بصيحات استهجان على هذه الاحتجاجات.

وقالت إحدى المرأتين في وقت لاحق إنها "يهودية معادية للصهيونية"، مشيرة إلى أنها لا تجرؤ على التعبير عن احتجاجها في أماكن أخرى وأضافت أن حريتها في التعبير عن رأيها بشأن حرب غزة مقيدة في ألمانيا. وقالت إن غزة يجري تدميرها وتحويلها إلى "ركام ورماد" بمشاركة ألمانيا.