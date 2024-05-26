بوريل: الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية مهم في هذه المرحلة

اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أنّ الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية مهم جداً في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا في التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لبوريل، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال بوريل: "الأوضاع في غزة تعجز الكلمات عن وصفها. والضفة الغربية المُحتلة على وشك الانفجار في أي لحظة".

وأشار إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي المتواصل على رفح والمناطق المحيطة بها وإغلاق الحدود أمام دخول المساعدات الإنسانية تسبب في تفاقم الأوضاع السيئة أكثر، وفقا لوكالة الأناضول.

كما أعرب عن قلقه من تصرفات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وهجومهم على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة.

وبخصوص المستوطنين، قال بوريل، إنهم "يتسلحون بشكل خطير، والسؤال هو: من الذي يسلحهم؟ ومن الجهة التي لا تمنع حدوث هذه الهجمات؟ ويقترن هذا بتوسع استيطاني إسرائيلي غير مسبوق واستيلاء على الأراضي".