وزير التعليم يحذر طلبة الثانوية: حيازة الهواتف أثناء الامتحانات حتى لو كانت مغلقة تمثل جريمة

حذّر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبة الثانوية العامة من حيازة الهواتف أثناء الامتحانات حتى لو كانت مغلقة، باعتبار ذلك يمثل جريمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن هناك تفتيشا للطلاب باستخدام العصا الإلكترونية.

ودعا إلى تسليم الهواتف سواء على باب اللجنة الامتحانية أو لمراقب الدور، تحسبا لتحرير محضر جراء هذه المخالفة، مشددا على ضرورة التعاون المشترك والعمل بشفافية متبادلة.

وشدد حجازي، على أن الوزارة حريصة على مصلحتهم وأن يحصل كل منهم على حقه ويحقق ما يتمناه.

وفي الوقت نفسه، حثّ وزير التعليم، الطلاب على الالتزام بالضوابط والتعليمات خلال العملية الامتحانية.

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، بدءا من 10 يونيو المقبل وذلك بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم 22 يونيو في حين يُسدل الستار على الامتحانات يوم 20 يوليو.