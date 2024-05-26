 العراق: مقتل وإصابة 5 من الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة في ديالى - بوابة الشروق
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العراق: مقتل وإصابة 5 من الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

د ب أ
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 10:03 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل أحد عناصر الحشد العشائري وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى -57كم شمال شرقي بغداد-.

وقالت الخلية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" ليل السبت/ الأحد: "انفجرت عبوة ناسفة قرب إحدى النقاط التابعة لمتطوعي الحشد العشائري في قرية داود السالم ضمن مدينة خان بني سعد بمحافظة ديالى، إذ خرجت قوة أمنية بهدف البحث والتفتيش بالقرب من النقطة ذاتها، حيث انفجرت عبوة ناسفة أخرى".

وأضافت أن الأنفجار أدى إلى "استشهاد أحد عناصر الحشد العشائري متاثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح طفيفة بسبب هذا الحادث".


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