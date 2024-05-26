وزير خارجية إسبانيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية الضمان الأفضل لأمن إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسباني مانويل خوسيه ألباريس، إن بلاده تعترف الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو، رسميًا بدولة فلسطين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مساء الأحد، أن مدريد تؤمن مع شركائها الأوروبيين كالنرويج وأيرلندا، بأن حل الدولتين الطريق الوحيد من أجل مستقبل آمن ومستقر في المنطقة.

وأشار إلى أن «الشعب الفلسطيني يحق أن تكون له دولة مستقلة مثل إسرائيل»، لافتًا إلى ضرورة تعايش الدولتين في كنف الأمن والسلام.

وشدد على أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر يحقق العدالة للشعب الفلسطيني، ويعد الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، كما أنه ضروري للوصول إلى السلام في المنطقة».

وتوجه بحديثه إلى نظيره الفلسطيني: «يمكنك التعويل على مساندة إسبانيا للسلطة الفلسطينية، فنحن شريكان من أجل تحقيق تلك الأهداف، باعتبارك الممثل الشرعي لدولة فلسطين التي نعترف بها».



