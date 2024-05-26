رامافوسا يحث مواطني جنوب أفريقيا على التصويت بأعداد كبيرة في انتخابات هذا الأسبوع

حث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الأحد، المواطنين على التصويت هذا الأسبوع في الوقت الذي يستعد فيه حزبه وهو حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى لأصعب انتخابات منذ التحول الديمقراطي فى البلاد قبل ثلاثة عقود.

وانخفضت نسبة الإقبال كنسبة مئوية من السكان في سن التصويت إلى 3ر47% في الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2019 ، مقارنة بـ 5ر85% في أول تصويت ديمقراطي في البلاد في عام 1994، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

ومن المقرر أن تكون الانتخابات الوطنية التي ستجرى في 29 مايو هي الأكثر سخونة منذ انتهاء الفصل العنصري، حيث أظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بزعامة رامافوسا يخاطر بفقدان أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى.

واستغل رامافوسا خطابا بثه التلفزيون الحكومي لسرد سلسلة من البرامج التي تعهدت بها حكومته لخلق فرص عمل وجذب استثمارات أجنبية وإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة.

وسن تشريعا يوم الجمعة من شأنه إنشاء مديرية التحقيق في مكافحة الفساد التابعة للهيئة الوطنية للادعاء العام ككيان دائم.

وقال اليوم الأحد: "أدعو جميع مواطني جنوب أفريقيا إلى الإدلاء بأصواتهم بأعداد كبيرة في هذه الانتخابات. دعونا نبني على التقدم الذي أحرزناه في هذه اللحظة على طريقنا نحو التجديد".