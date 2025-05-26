لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 يونيو

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أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا»، اليوم الاثنين، أنها ستعلّق ‏رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 يونيو، وعزت ذلك إلى «الوضع الراهن».

وأشارت وكالة «رويترز»، إلى أن «التعليق سيؤثر على الرحلات التي تديرها لوفتهانزا والخطوط الجوية ‏السويسرية والنمساوية ويوروينجز وإيتا وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا ‏للشحن».

يأتي ذلك بينما تكثّف إسرائيل جهودها لإقناع شركات الطيران العالمية باستئناف ‏رحلاتها إلى تل أبيب، وسط تزايد المخاوف الأمنية.‏

وتعلّق شركات طيران دولية كبرى رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، فيما أعلنت ‏شركات أخرى عن تمديد فترات التوقف.‏

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ، التي تقول إنها «باليستية فرط صوتية» باتجاه إسرائيل، وذلك منذ بدء الحرب على غزة، دعمًا لحركة حماس الفلسطينية.

وتشدد الجماعة اليمنية على أن «عملياتها العسكرية ضد إسرائيل مستمرة، وسوف تتصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها».